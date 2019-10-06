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  • 06.10.2019 20:27
  • Son Güncelleme: 06.10.2019 20:52

Terör örgütü /'da operasyon paniği

'de terör örgütü /, sınır hattında kazılan tünellere döşenmek üzere beton bloklar taşıyor. Öte yandan, hareketliliğin yaşandığı sınır hattında 'ya ait zırhlı araçlar yoğun devriye faaliyetini sürdürüyor.

Suriye'de ABD'nin terörle mücadele bahanesiyle desteklediği terör örgütü YPG/PKK, işgalindeki Haseki kentine bağlı Ras'ül Ayn ilçesinde sınır hattında kazılan tünellere döşenmek üzere beton bloklar sevk ediyor.

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