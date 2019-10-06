Olay, öğleden sonra, Çukurova ilçesine bağlı Topalak Mahallesi'nde meydana geldi. Çatalan Köprüsü'nde arkadaşı Sefa İ. ile dolaşan Sultan Nur M., bilinmeyen nedenle 8 metre derinlikteki suya düştü.
Olay, öğleden sonra, Çukurova ilçesine bağlı Topalak Mahallesi'nde meydana geldi. Çatalan Köprüsü'nde arkadaşı Sefa İ. ile dolaşan Sultan Nur M., bilinmeyen nedenle 8 metre derinlikteki suya düştü.
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