Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 06.10.2019 19:52
  • Son Güncelleme: 06.10.2019 19:55

'da kahreden olay! Göle düşen Sultan boğuldu, arkadaşı kurtarmaya çalışırken hastanelik oldu

'da, M. (21), arkadaşı Sefa İ. (21) ile dolaşırken, 'ne düştü. Arkadaşını kurtarmak için suya atlayan ve boğulma tehlikesi geçiren Sefa İ., iple sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Sultan Nur M.'nin dalgıç polislerce yapılan çalışmada cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, öğleden sonra, Çukurova ilçesine bağlı Topalak Mahallesi'nde meydana geldi. Çatalan Köprüsü'nde arkadaşı Sefa İ. ile dolaşan Sultan Nur M., bilinmeyen nedenle 8 metre derinlikteki suya düştü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriAdana'da kahreden olay! Göle düşen Sultan boğuldu, arkadaşı kurtarmaya çalışırken hastanelik oldu
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri