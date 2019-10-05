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Arda Ayten 1 milyonluk soru için yarıştı! İşte sosyal medyada Kim Milyoner Olmak İster'in milyonluk sorusuna verilen tepkiler

Atv ekranlarında yayınlanan ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu fenomen bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster', Arda Ayten'in yarıştığı milyonluk İstiklal Marşı sorusu ile tüm Türkiye'yi ekranları başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster ekibinin hazırladığı milyonluk soruda İstiklal Marşı'nın sorulması milyonlarca kişi tarafından takdir edildi. Bazı sosyal medya kullanıcıları "Düşünenin, hazırlayanın aklına ve kalbine sağlık" şeklinde paylaşımlarda bulundu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de Arda Ayten'e sorulan 1 milyonluk İstiklal Marşı sorusu ve sosyal medyada verilen tepkiler...

05.10.2019 22:49 - Son Güncelleme: 05.10.2019 23:13
Arda Ayten 1 milyonluk soru için yarıştı! İşte sosyal medyada Kim Milyoner Olmak İster'in milyonluk sorusuna verilen tepkiler

Atv ekranlarında yayınlanan ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu fenomen bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster', Arda Ayten'in yarıştığı milyonluk İstiklal Marşı sorusu ile tüm Türkiye'yi ekranları başına kilitledi.

Arda Ayten 1 milyonluk soru için yarıştı! İşte sosyal medyada Kim Milyoner Olmak İster'in milyonluk sorusuna verilen tepkiler

1 MİLYONLUK SORU İSTİKLAL MARŞI'NDAN

Kim Milyoner Olmak İster'de Arda Ayten isimli yarışmacı, 12. soru olan final sorusuyla 1 milyon TL'ye talip oldu.

Arda Ayten 1 milyonluk soru için yarıştı! İşte sosyal medyada Kim Milyoner Olmak İster'in milyonluk sorusuna verilen tepkiler

"On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer?" sorusunun seçenekleri ise "kan, toprak, yurt ve vatan" şeklinde sunuldu.

Arda Ayten 1 milyonluk soru için yarıştı! İşte sosyal medyada Kim Milyoner Olmak İster'in milyonluk sorusuna verilen tepkiler

1 MİLYON TL'Yİ KAZANDI! YARIŞMA TARİHİNE GEÇTİ!
İstiklal Marşı'nın on kıtasını bildiği anlaşılan yarışmacı Arda Ayten, İstiklal Marşı'nı canlı yayında okuyarak sorulan kelimeleri saydı.

Arda Ayten 1 milyonluk soru için yarıştı! İşte sosyal medyada Kim Milyoner Olmak İster'in milyonluk sorusuna verilen tepkiler

Arda Ayten, İstiklal Marşı'nın on kıtasını canlı yayında defalarca okuyarak, hem 1 milyon TL'yi kazandı, hem de izleyenlerin takdirini kazandı.

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