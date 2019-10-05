Arda Ayten 1 milyonluk soru için yarıştı! İşte sosyal medyada Kim Milyoner Olmak İster'in milyonluk sorusuna verilen tepkiler

Atv ekranlarında yayınlanan ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu fenomen bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster', Arda Ayten'in yarıştığı milyonluk İstiklal Marşı sorusu ile tüm Türkiye'yi ekranları başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster ekibinin hazırladığı milyonluk soruda İstiklal Marşı'nın sorulması milyonlarca kişi tarafından takdir edildi. Bazı sosyal medya kullanıcıları "Düşünenin, hazırlayanın aklına ve kalbine sağlık" şeklinde paylaşımlarda bulundu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de Arda Ayten'e sorulan 1 milyonluk İstiklal Marşı sorusu ve sosyal medyada verilen tepkiler...

05.10.2019 22:49 - Son Güncelleme: 05.10.2019 23:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





