ABD ikiyüzlülüğe devam ediyor! DEAŞ ile mücadele bahanesiyle YPG'ye 300 tır yardım!

ABD, Suriye'de terör örgütü "DEAŞ ile mücadele" bahanesi adı altında terör örgütü YPG/PKK'ya destek vermeyi sürdürüyor. Terör örgütüne askeri ve lojistik destek sağlayan ABD güçleri, bu kapsamda son bir hafta içerisinde, Suriye-Irak sınırındaki Simelka kapısından terör örgütü işgalindeki bölgelere 300 tır daha gönderdi.

ÜS İNŞAASINDA KULLANILAN HAZIR BETONLAR...

YPG/PKK işgalindeki bölgelere gönderilen tırlarda üs inşasında kullanılan "TWall" adlı dayanıklı hazır beton bloklar, arazi araçları, jeneratörler, çok miktarda yakıt tankeri ve kapalı kasalar yer aldı. Yerel kaynaklara göre, kapalı kasalarda hafif ve ağır silah, mühimmat, sinyalizasyon ve radar ekipmanlarının yanı sıra yaşam malzemesi bulunuyor. Bölgeye son bir hafta içerisinde giriş yapan konvoylar, taşıdıkları malzemeleri ABD'nin bölgedeki çeşitli üslerine dağıttı.

21 EYLÜL'DE YAPI MALZEMESİ...

ABD, 21 Eylül'de YPG/PKK işgalindeki bölgelere inşaat malzemesi, kapalı kasalar, prefabrik evler ve yakıt tankerlerinin bulunduğu 200 tırlık konvoy göndermişti.

Örgütün işgalindeki Ayn İsa ve Şeddadi bölgelerine de 9 Eylül'de 55 tırla kapalı kasalar, dört çeker araçlar ve iş makineleri sevk eden ABD, 4 Eylül'de de örgüt işgalindeki bölgelere içinde geniş araçlar, iş makineleri, yakıt tankerleri ve jeneratörler bulunan 60 tır sokmuştu.

ABD'NİN SURİYE'DE 18 ÜSSÜ BULUNUYOR

DEAŞ ile mücadeleyi gerekçe göstererek 2015'ten bu yana YPG/PKK'ya askeri destek veren ABD'nin Suriye'de halen 18 üs ve askeri noktada 2 bin civarı personeli bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, geçen yıl Suriye'deki askeri varlığını çekmek istediğini açıklamasına rağmen Washington bu ülkedeki askeri varlığını sürdürüyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN UYARISI

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Temmuz'da yaptığı konuşmada, "(YPG) PYD'ye on binlerce tır dolusu silah, mühimmat, her şeyi ücretsiz veriyorlar. Kime veriyor? Terör örgütüne, PKK ve yandaşlarına. Kim veriyor? Bizim stratejik müttefikimiz olarak görünenler veriyor." ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, ABD'nin ayrı gösterme çabalarına karşın YPG ile PKK'nın aynı terör örgütü olduğuna dikkati çekmişti.