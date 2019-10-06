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Prof. Dr. : Kelle paça göbekteki ı söndürür

Prof. Dr. , “Karaciğer yağlanması; kalp, şeker ve Alzheimer’e davetiye çıkarır” dedi ve ekledi: Doğal , yumurta ve kelle paça kolesterolü yükseltmez, karaciğeri yağlandırmaz, kilo aldırmaz. Göbekteki ı söndürür...

Yapma 'yağ'!
İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. , doğru bilinen yanlışlara değindi. "Bol bol sakatat ve tereyağ tüketin" dedi. Ezber bozan açıklamalarına ise yenilerini ekledi. Özetle şunları söyledi: Karaciğerdeki sorun, Alzheimer, şeker, kalp, felç gibi hastalıkların yanı sıra çocuklarda otizme bile yol açabilir. Karaciğerde yağlanma var ise göbekte vardır. Doğal tereyağı, yeryüzünde bulunan en sağlıklı besindir. Doğal yağlar işlenmemiş olduğu sürece A, D ve E vitaminlerini içerir.


Doğal , yumurta ve kelle paça kolesterolü yükseltmez, karaciğeri yağlandırmaz, kilo aldırmaz. Göbekteki yangını söndürür. Damarlarda yangın sönünce kalp krizi önlenir, şeker ve kanser hastalığı iyileşir."


Prof. Dr. Karatay, "Adıyaman Gastronomi Fuarı" kapsamında düzenlenen "Karatay Mutfağı" konulu etkinlikte konuştu. Ünlü doktor, "Tereyağ, yeryüzündeki en sağlıklı besindir" dedi.

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