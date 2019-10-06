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  • Son Güncelleme: 06.10.2019 08:55

'den 9 il için son dakika kuvvetli uyarısı! 6 Ekim 2019

Son dakika tahminleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yayınlandı. Yayınlanan tahminlere göre yurdun büyük kısmının gün boyu etkisi altında olacağı bildirildi. Peki bugün İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 6 Ekim 2019 Pazar Türkiye geneli hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'den 9 il için son dakika yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara (Edirne ve Kırklareli hariç), Kuzey Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Aydın, Gaziantep, Kilis, Adıyaman çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu'nun kıyı ilçeleri, Bartın ve Sinop çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli(21- 75 kg/ m2) olması bekleniyor.

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