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  • 06.10.2019 02:10
  • Son Güncelleme: 06.10.2019 02:10

Polisevi'nde korkutan

Polisevi'nde çıkan ın söndürülmesi için çalışma başlatıldı. Dumandan etkilenen bazı vatandaşlara sağlık ekipleri tarafından müdahale ediliyor.



Alınan bilgiye göre, polisevinin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıktı. Yangın kısa süre içerisinde büyüdü. Yangını fark eden görevliler, polisevinde konaklayanları tahliye etmeye başladı.

İhbar üzerine, olay yerine Belediyesi İtfaiye ve çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bina içerisinde kalanları merdivenli araçla tahliye etti.

Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışıyor. Dumandan etkilenen bazı vatandaşlara sağlık ekipleri tarafından müdahale ediliyor.

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