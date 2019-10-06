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İş yerinin önündeki 2 ağaca kesen esnafa 50 bin TL'lik ceza!

İş yerinin önündeki 2 ağaca kesip zarar veren ’ye 50 bin lira para cezası kesildi. Esnaf ise dalları kırıldığı için budama yapıldığını söyleyerek cezaya itiraz etti.

Ağacın cezası
Kırşehir'de lokanta sahibi 'nin (28), iş yerinin önündeki kaldırımda bulunan biri 50, diğeri 20 yaşındaki iki akasya ağacını izinsiz kırıp kestiği iddia edildi. Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine ağaçları inceledi. Karakeçeli'ye ağaçlara zarar verdiği gerekçesiyle toplam 49 bin 728 TL para cezası kesildi.



Halil Karakeçeli, ağaçların dallarının kırıldığını, bunun üzerine arkadaşının budama yaptığını söyledi. Karakeçeli, "Biz burada ağaçları kesmişiz, katliam yapmışız. Böyle bir durum söz konusu değil. Ağaç kesildiğinde ben burada değildim. Bizim arkadaşımız ağacın kırıldığını görmüş, ağacı budamış. Ağaç yerinde duruyor" dedi. Karakeçeli, dalları kırıldığı için ağaçlarda budama yapıldığını söyleyerek cezaya itiraz edeceğini söyledi.

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