Kanlıca Mahallesi Hıdırlık mesirelik alanında, bir kadının hareketsiz yattığını görenler, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, kimliği henüz belirlenemeyen kadının, yaşamını yitirdiğini belirledi.
Üzerinden hiç bir belge çıkmayan ceset, incelemenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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