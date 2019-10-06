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  • 06.10.2019 22:12
  • Son Güncelleme: 06.10.2019 22:12

'da mesire alanında kadın cesedi bulundu

'da bir mesire alanında kadın cesedi bulundu. Üzerinden hiç bir belge çıkmayan ceset, incelemenin ardından morguna kaldırıldı.

Mesire alanında kadın cesedi bulundu

Kanlıca Mahallesi Hıdırlık mesirelik alanında, bir kadının hareketsiz yattığını görenler, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, kimliği henüz belirlenemeyen kadının, yaşamını yitirdiğini belirledi.

Üzerinden hiç bir belge çıkmayan ceset, incelemenin ardından Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



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