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  • 06.10.2019 21:49
  • Son Güncelleme: 06.10.2019 22:27

'da korkunç olay! u harekete geçirdi! Diz çökmüş halde...

’da tek başına yaşayan ve bir haftadır kendisinden haber alınamayan (53), evinden ular gelmesi üzerine çağrılan tarafından ölü bulundu.

Olay, saat 17.30 sıralarında Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. 2274 Sokak üzerindeki 3 katlı apartmanın 1'inci katında yalnız yaşayan Şeref Erpolat'ı 1 haftadır görmeyen komşuları, dairesinden kötü koku gelmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri dairenin kapısını uzun süre çaldı ancak açan olmadı.

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