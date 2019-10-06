Alınan bilgiye göre, Veysel Karnup (33) idaresindeki 31 AAU 272 plakalı minibüs, Kumlu-Kırıkhan kara yolunun Karadurmuşlu mevkisinde pamuk tarlasına devrildi.
Alınan bilgiye göre, Veysel Karnup (33) idaresindeki 31 AAU 272 plakalı minibüs, Kumlu-Kırıkhan kara yolunun Karadurmuşlu mevkisinde pamuk tarlasına devrildi.
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