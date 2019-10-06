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  • 06.10.2019 21:37
  • Son Güncelleme: 06.10.2019 21:59

Son dakika: 'da minibüs devrildi: 10 yaralı

'da minibüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı. Yaralılar, ekiplerince Hatay'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Veysel Karnup (33) idaresindeki 31 AAU 272 plakalı minibüs, Kumlu-Kırıkhan kara yolunun Karadurmuşlu mevkisinde pamuk tarlasına devrildi.

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