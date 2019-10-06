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  • 06.10.2019 18:48
  • Son Güncelleme: 06.10.2019 19:20

Adalar vapurunda korku dolu anlar! Genç kadın bir anda...

 açıklarında, Adalar vapurundan denize atladığı iddia edilen kadın, botlarla denize açılan yelken kulübü üyeleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 15.15 sıralarında Moda açıklarındaki Adalar vapurunda meydana geldi. İddiaya göre, adı öğrenilemeyen 35 yaşlarındaki kadın, seyir halindeki vapurun üst katından denize atladı.

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