İkincii kaptan Bilge Derin (33), annesini tedavi ettirirken kendisinin de kanser olduğunu öğrendi. Hemen tedaviye yöneldi.
10 ayda iyileşti. Tekrar kokpit'e geçip binlerce feet'ten hastalara umut verdi: Asla pes etmeyin...
GÖK'DERİN' KRALİÇESİ
Türk Hava Yolları'nın (THY) kadın pilotlarından Bilge Derin (33), Eylül 2017'de meme kanserine yakalandı. Hastalığını araştırırken annesine de aynı teşhisin konulduğu haberini aldı. Derin, önce hastalığını kimseyle paylaşmadı. Uçuşlara ara vermek zorunda kaldı. Hayattan ise kopmadı. Annesiyle birlikte kısa sürede kanseri yenmeyi başardı. 16 kemoterapi ve 33 radyoterapi seansını atlatan pilot Derin, kanser savaşını kazandıktan sonra göklere yeniden dönüş yaptı. Derin, "Sağlığınızın kaptanı sizsiniz. Hayatımı asla ertelemiyorum ve bol bol gülüyorum" ifadelerini kullandı.
BÜYÜK TEHLİKE
Meme estetiği için kullanılan meme silikonlarının kansere yol açıp açmadığı sorusu bir kez daha gündeme geldi. Türkiye'de ilk yüz ve rahim naklini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden Prof. Dr. Ömer Özkan, tehlikeye dikkat çekti ve ekledi: "3 yıl önce 'Silikon kansere yol açar mı?' diye sorsanız 'Açmaz' derdim. Ancak milyonda bir görülecek şekilde silikon kılıfından da kanser gelişebiliyor. Ülkemizde henüz görülen vaka yok. Silikonun etrafındaki kılıftan da bir kanser, lenfoma türünün geliştiği anlaşıldı. Dünyadaki sayı çok az, bir elin parmakları kadar yok ama ihmal edilmemesi gerekiyor çünkü erken saptanırsa çok kolay tedavi edilir."
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