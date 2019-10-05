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  • 06.10.2019 01:20
  • Son Güncelleme: 06.10.2019 01:20

'de treninin çarptığı kişi öldü

Tren hattına yakın bir noktada balık tutan kişi, trenin çarpması sonucu denize düşerek yaşamını yitirdi. Sağlık ekipleri Angay'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Angay'ın cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İZBAN treninin çarptığı kişi öldü

'in Bayraklı ilçesinde treninin çarptığı kişi hayatını kaybetti. Mehmet Angay (40) ve arkadaşı tren hattına yakın bir noktada balık tutmaya geldi.

Aliağa yönünden Cumaovası istikametine gitmekte olan İZBAN bünyesinde işletilen tren, henüz belirlenemeyen nedenle Angay'a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Mehmet Angay denize düştü. Yanında bulunan arkadaşı durumu polise ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, deniz polisinden yardım istedi.

Sağlık ekipleri Angay'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Angay'ın cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi için morguna kaldırıldı.


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