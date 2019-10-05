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  • 06.10.2019 01:07
  • Son Güncelleme: 06.10.2019 01:07

'da şüpheli ölüm!

'nın Yıldırım ilçesinde, bir kişi evinde ölü bulundu. İnceleme yapan polis, odada kullanımı aparatı ile boş kolonya şişeleri buldu. Ceset, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Kurumu morguna götürüldü.

Bursa'da şüpheli ölüm

'nın Yıldırım ilçesinde, bir kişi evinde ölü bulundu. Serkan D'den (42) bir süredir haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Serkan D'nin Davutkadı Mahallesi'nde ikamet ettiği eve giden ekipler, onun evdeki bir odada hareketsiz yattığını gördü.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, söz konusu kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

UYUŞTURUCU MADDE VE KOLONYA ŞİŞELERİ BULUNDU
İnceleme yapan polis, odada kullanımı aparatı ile boş kolonya şişeleri buldu. Ceset, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Kurumu morguna götürüldü.


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