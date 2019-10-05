Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Mehmetçikler Mahallesi'nde meydana gelen olayda Yunus Ö., eşine cinsel tacizde bulunduğunu öne sürdüğü eniştesi Eşref Santur'un evine geldi.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Mehmetçikler Mahallesi'nde meydana gelen olayda Yunus Ö., eşine cinsel tacizde bulunduğunu öne sürdüğü eniştesi Eşref Santur'un evine geldi.
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