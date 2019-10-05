Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 05.10.2019 19:51
  • Son Güncelleme: 05.10.2019 19:51

'de dehşeti! Eşine le suçladığı eniştesini öldürdü

’de Yunus Ö. (22), eşine cinsel de bulunduğunu öne sürdüğü eniştesi Eşref Santur’ün (33) evini basıp, tüfekle öldürdü. Polis ekiplerince evden çıkarken elindeki pompalı tüfekle yakalanan katil zanlısı Yunus Öner, gözaltına alındı.


Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Mehmetçikler Mahallesi'nde meydana gelen olayda Yunus Ö., eşine cinsel tacizde bulunduğunu öne sürdüğü eniştesi Eşref Santur'un evine geldi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriEskişehir'de pompalı dehşeti! Eşine tacizle suçladığı eniştesini öldürdü
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri