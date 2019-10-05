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  • 05.10.2019 19:37
  • Son Güncelleme: 05.10.2019 20:17

'den şiddetli yağış uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat...

'den na ilişkin uyarı geldi. Yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden sonra etkisini arttırması beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanakların, , , , , ve çevrelerinde kuvvetli, Kastamonu'nun kuzey ilçeleriyle, ve çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Öte yandan İstanbul Valiliği ve tarafından uyarısı yapıldı.

Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı!

Meteoroloji'den hava durumuna ilişkin uyarı geldi. Yurt genelinde etkili olan yağışlar hızını artırarak devam edecek. İstanbul Valiliği de gece saatlerinden itibaren İstanbullulara kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden sonra etkisini arttırması beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanakların, İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli, Kastamonu'nun kuzey ilçeleriyle, Bartın ve Sinop çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Pazar günü öğle saatlerinden sonra Marmara'nın doğusunda, akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz kıyılarında etkisini kaybetmesi beklenen yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkat edilmesi öneriliyor.

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