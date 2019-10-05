Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 05.10.2019 21:18
  • Son Güncelleme: 05.10.2019 21:38

5 Ekim MPİ çekiliş sonuçları açıklandı! Çarşamba 6 milyon 809 bin liralık ikramiye devretmişti

Çarşamba günü yapılan çekilişte 6 milyon 809 bin liralık ikramiye bugüne devretti. 'da yaklaşık 7 milyonluk ikramiyenin devrinin ardından sonuçlara çevrildi. Noter huzurunda saat 21.15'te yapılan çekilişin ardından Sayısal Loto oynayan vatandaşlar heyecanla sonuçları araştırmaya başladı. İşte 5 Ekim ...

5 Ekim MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

Bugün bayilerden Sayısal Loto oynayan on binlerce kişi çekilişleri büyük bir heyecanla bekliyordu. Bu hafta yapılan çekilişte 4. kez 6 milyon 809 bin liralık ikramiye bugüne devretti. Noter huzurunda bu akşam saat 21.15'te yapılan çekilişlerin hemen ardından heyecanla beklenen 5 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Peki, haftanın kazanan numaraları hangileri? İşte kazanan numaralar...

5 EKİM SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto sonucu: 6 - 19 - 23 - 24 - 27 - 34

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam Haberleri5 Ekim MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Çarşamba 6 milyon 809 bin liralık ikramiye devretmişti
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri