Bugün bayilerden Sayısal Loto oynayan on binlerce kişi çekilişleri büyük bir heyecanla bekliyordu. Bu hafta yapılan çekilişte 4. kez 6 milyon 809 bin liralık ikramiye bugüne devretti. Noter huzurunda bu akşam saat 21.15'te yapılan çekilişlerin hemen ardından heyecanla beklenen 5 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Peki, haftanın kazanan numaraları hangileri? İşte kazanan numaralar...

5 EKİM SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto sonucu: 6 - 19 - 23 - 24 - 27 - 34