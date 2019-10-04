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  • 04.10.2019 13:32
  • Son Güncelleme: 04.10.2019 13:32

Son dakika: 'ta yoldaki çalışma sırasında göçük : 1 yaralı

Son dakika haberi... 'ta yolda yapılan çalışma sırasında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan işçi yaralı olarak çıkarıldı. Yaralı işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt’ta yol çalışmasında göçük!

'ta yolda yapılan çalışma sırasında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan işçi yaralı olarak çıkarıldı. Yaralı işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ayrıntılar gelecek...

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