28 Ekim Pazartesi tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde çalışanlar merakla bu günün resmi tatil olup olmadığını araştırıyor. Her yıl Cumhuriyet'in ilan edilmesinin coşkuyla kutlandığı Cumhuriyet Bayramı, bu yıl da çeşitli etkinlikler ve gösterilerle kutlanacak. Peki, 28 Ekim Pazartesi tatil mi? 29 Ekim resmi tatil mi? 29 Ekim 4 gün tatil olacak mı? İşte tatil planı yapmak isteyen vatandaşların araştırdığı o sorunun yanıtı...

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ? 4 GÜN TATİL OLACAK MI?

Milyonlarca vatandaş, 28 Ekim'de tatil olup olmayacağını araştırıyor. Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlayacak ve 29 Ekim günü devam edecek.

29 Ekim tatilinin kaç gün yapılacağı ise en çok merak edilenler arasında. 29 Ekim Salı gününe denk geliyor. 28 Ekim ise yarım gün olarak tatil yapılıyor. Hafta sonu tatili ile birleştirildiğinde 28 Ekim'de tam gün sayılırsa 4 gün tatil yapılabilecek. Ancak, konu ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.