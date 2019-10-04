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Kusur yoksa olmaz

Takvim Gazetesi yazarı bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

Kusur yoksa boşanma olmaz
Eşim ayrılma kararı aldı. Ancak o da ayrılığı istemiyor. Annesinin ve kardeşinin kısa arayla vefat etmesi, onu psikolojik olarak zor durumda bıraktı. Engellemek için ne yapabilirim?
Hukuk davaları genel hatları ile dilekçeler teatisi, ön inceleme aşaması, tahkikat aşaması ve sözlü yargılama karar aşamalarından oluşur. Çekişmeli nda davayı açan, için haklı sebeplerin varlığını ve evlilik birliğini çekilmez hale getiren kusurlarınızın varlığını ispatlamak zorundadır. Yapılacak yargılamada sizin kusurunuzun olmadığı veyahut da eşinizin sizden daha az kusurlu olduğunun ispatlanması halinde hakim davayı reddedecek yani boşanma gerçekleşmeyecektir. Dava dilekçesinin size tebliğinden itibaren 2 hafta içinde davaya cevap vermeli, davayı yani boşanmayı kabul etmediğinizi söylemelisiniz. Yine dilekçenizde eşinizin yaşamış olduğu travma nedeni ile böyle bir karar aldığını ifade edebilir, bu hususu şahitlerle kanıtlayabilirsiniz. Davanız uzun sürecektir, eşinizle yeniden konuşabilirsiniz.

SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL

hukuk@takvim.com.tr

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