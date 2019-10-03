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  • 03.10.2019 23:34
  • Son Güncelleme: 03.10.2019 23:40

ve ay yan yana bayrağını andırdı

'da güneşin batmasının ardından gökyüzünde ortaya çıkan ay ve yıldızın görüntüsü, bayrağını hatırlatarak duygusal anlar yaşattı.

Güneşin batmasının ardından gökyüzünde ortaya çıkan ay ve yıldızın görüntüsü 'da gözle görülecek şekilde belirginleşti. Gökyüzünde yan yana gelen Ay ve yıldız bayrağını hatırlattı. Bu durumu fark eden kimi vatandaşlar o anı cep telefonu ile kayıt altına alarak hatıra bıraktı. Güneşin batmasına yakın saatlerde görünmeye başlayan ay ve yıldız, birbirine çok yakın şekilde görüntülendi.

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