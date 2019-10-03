Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 03.10.2019 22:28
  • Son Güncelleme: 03.10.2019 22:29

Motosiklet sında yaralanan genç kız, yaşam mücadelesini kaybetti

'da gece motosikletle gezmeye çıkan ve yla çarpışan iki kardeşten ağır yaralanan da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Aynı da motosikleti kullanan kardeşi (16) olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Bir hafta önce kardeşini kaybetmişti! Acı haber geldi

, 27 Eylül'de 'nın Serik ilçesi Boğazkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre (16) ile ablası , (19) gece saat 00.00 sıralarında motosikletle gezmeye çıktı. Okay Kurnaz'ın kullandığı motosiklet karşıdan gelen na çarparken çarpmanın etkisiyle motordan düşen Okay Kurnaz olay yerinde hayatını kaybetti, ablası ise ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından 'ı hastaneye kaldırdı. Bir haftadır yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Ayşe Kurnaz da akşam saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriMotosiklet kazasında yaralanan genç kız, yaşam mücadelesini kaybetti
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri