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  • 04.10.2019 09:04
  • Son Güncelleme: 04.10.2019 09:04

Anestezi teknikeri 'ın ölüm nedeni belli oldu! İşte otopsi sonucu

Ankara'da özel bir hastanede anestezi teknikeri olarak çalışan , geçtiğimiz temmuz ayında erkek arkadaşı olan anestezi uzmanı doktor Özgür T.’nin evinde ölü bulunmuştu. Karaman'ın yapılan otopsisinde "Ölümünün anestezik madde alımına bağlı meydana geldiğine oy birliğiyle karar verildi" denildi.

Ölüm nedeni belli oldu

'ın kanında 166 miligram alkol bulunduğu ifade edilen raporda, genç kadının darbeye bağlı travmatik bir tesirle ölmediği belirtildi.

KİM ENJEKTE ETTİ?
Karaman'ın sol elinin üzerinde damar yoluna ilaç uygulanması amacıyla intraket (damar yolu) bulunduğu bildirilen raporda, anestezik maddelerin vücuda kimin tarafından enjekte edildiği sorularına ise yanıt alınamadı. Karaman ailesi olayın intihar olmadığını iddia ederken, Özgür T. ise Karaman'ın kendisinden ağrı kesici istediğini, genç kadına damar yolu açarak "Arveles" ve "Zofer" adlı ilaçları verdiğini, "Propofol"u kendisinin vermediğini öne sürmüştü.

HASTALIK GEÇMİŞİNE İNCELEME
Ayşe Karaman'ın hastalık geçmişini araştıran mahkeme, Karaman'ın kullandığı ilaçların niteliği ve amacına ilişkin Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacılar Birliği'ne gönderdiği yazıların cevabını bekliyor. Mahkeme tarafından, Özgür T. hakkındaki iddialarla ilgili olarak da daha önce çalıştığı hastanelere yazı gönderildiği ve iddialara cevap verilmesi istendiği kaydedildi.

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