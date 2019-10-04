3 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Beyoğlu'ndaki Galatasaray Şube Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen Süper Loto oyununun 624. hafta çekilişinde büyük ikramiye tutarı 7 milyon 285 bin 69 lira olarak belirlendi. Geçtiğimiz haftadan 4 milyon devri olan Süper Loto'da büyük ikramiyeyi kazanabilme umuduyla biletler satın alındı. Çekilişin tamamlanmasının ardından ikramiye bilgileri paylaşıldı. İşte 3 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama...

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI (3 EKİM 2019)

3 Ekim Süper Loto sonucu: 03 - 14 - 18 - 34 - 46 - 47

Süper Loto oyununun 623. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 625 bin 749 lira devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 47 kişi 11 bin 713'er lira, 4 bilen 2 bin 724 kişi 219'ar lira, 3 bilen 59 bin 794 kişi 16 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 6 milyon 781 bin 885 lira ikramiye dağıtıldı.