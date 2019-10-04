Bağcılar'da inşaat şantiyesinde vinç kamyonu devrildi. Kamyonun içindeki kişi ağır yaralandı. İtfaiye araçta sıkışan kişiyi kurtarmaya çalışıyor.
Ayrıntılar gelecek...
Bağcılar'da inşaat şantiyesinde vinç kamyonu devrildi. Kamyonun içindeki kişi ağır yaralandı. İtfaiye araçta sıkışan kişiyi kurtarmaya çalışıyor.
Ayrıntılar gelecek...
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