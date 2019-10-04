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  • 04.10.2019 09:47
  • Son Güncelleme: 04.10.2019 09:50

Son dakika: 'da devrildi!

Son dakika haberine göre 'da inşaat şantiyesinde devrildi. Kamyonun içindeki kişi ağır yaralandı. İtfaiye araçta sıkışan kişiyi kurtarmaya çalışıyor.

Bağcılar'da vinç kamyonu devrildi!

'da inşaat şantiyesinde devrildi. Kamyonun içindeki kişi ağır yaralandı. İtfaiye araçta sıkışan kişiyi kurtarmaya çalışıyor.

Ayrıntılar gelecek...

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