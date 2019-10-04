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  • 04.10.2019 10:23
  • Son Güncelleme: 04.10.2019 10:23

nasıl olunur, başvuru şartları neler? nedir?

, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklama sonrası sıklıkla araştırılmaya başlandı. Sağlık Bakanı Koca'nın hayata geçirileceğini açıkladığı "fahri sigara denetçiliği", tam destek görüyor. Vatandaşlar, ' nasıl olunur' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, ? ? Fahri sigara denetçiliği başvuru şartları neler?

Fahri sigara denetçisi nasıl olunur?

Fahri sigara denetçisi nasıl olunur? Sigara içme yasağının genişletilmesi çalışmaları kapsamında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'fahri sigara denetçiliği'nin getirileceğini açıkladı. Bakan Koca, "En güzel yerler sigara içenlere, içmeyenler geride olmayacak." dedi. Bu gelişmelerin ardından fahri sigara denetçiliği konusunda araştırmalar başladı. Peki, fahri sigara denetçisi nasıl olunur? Fahri sigara denetçiliği nedir? Fahri sigara denetçiliği başvuru şartları neler?

FAHRİ SİGARA DENETÇİLİĞİ NEDİR?

Yasaların yasakladığı ve para cezası olan sigara gibi tütün ürünlerinin sivil vatandaşlar tarafından tespit edilip yasal işlem başlatılabilmesine olanak sağlayan uygulamadır.

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