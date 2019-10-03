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  • 03.10.2019 22:17
  • Son Güncelleme: 03.10.2019 22:32

Taksim'de girişimi! Film gibi izlediler...

Taksim'de iskeleye çıkan bir şahıs girişiminde bulundu. Yerli ve yabancı lerin film izler gibi seyrettiği nde şüpheli, yaklaşık 2 saat sonra ikna edilerek aşağıya indirildi.

Taksim'de iskeleye çıkan bir şahıs girişiminde bulundu.

Olay, ikindi saatlerinde Beyoğlu Taksim'de inşaatı devam eden camide yaşandı. Edinilen bilgiye göre, maddi imkansızlıklardan dolayı kimliği belirsiz bir kişi 'nda inşaatı devam eden caminin minaresindeki iskeleye çıkarak nde bulundu. Minaredeki şahsı gören yerli ve yabancı ler bu anı cep telefonuna kaydederken bazı vatandaşlar ise durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi

İKİ SAAT SONRA İKNA EDİLDİ
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri minarenin altında her ihtimali göz önünde bulundurarak önlem aldı. Polis ekipleri minarede bulunan şahsı ikna etmek için uzun süre uğraştı. Yapılan ikna çalışmalarının ardından zanlı yaklaşık iki saat sonra ikna edilerek aşağıya indirildi. Polis aracına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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