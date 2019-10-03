Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da 26 Eylül perşembe günü meydana gelen deprem ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı teknik ekiplerince yapılan ön hasar tespiti çalışmasında Alsancak İlkokulu ile hemen yanındaki Alsancak Ortaokulu binalarının kullanım açısından risk oluşturabileceği belirlendi.