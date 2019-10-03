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  • Son Güncelleme: 03.10.2019 22:47

Son dakika: Avcılar'da binaları riskli bulunan 2 okul yarın tatil edildi! İşte tatil edilen okullar

Silivri açıklarında geçen hafta meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki in ardından sürdürülen incelemeler sonucunda Avcılar'da iki okul binası riskli bulunarak eğitim ve öğretime kapatıldı. Yarın için tatil kararı alınan iki okulun öğrencilerinin Pazartesi günü hangi okula gidecekleri velilere bildirilecek.

Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da 26 Eylül perşembe günü meydana gelen deprem ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı teknik ekiplerince yapılan ön hasar tespiti çalışmasında Alsancak İlkokulu ile hemen yanındaki Alsancak Ortaokulu binalarının kullanım açısından risk oluşturabileceği belirlendi.

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