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  • 03.10.2019 21:51
  • Son Güncelleme: 03.10.2019 22:07

Meyve sebze halinde silah sesleri: 2 yaralı

'de bulunan meyve sebze halinde alkollü olduğu ileri sürülen bir kişi, pompalı tüfekle etrafa ateş açtı. Olayda 2 kişi yaralanırken, şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 19.30 sıralarında İçerenöy Mahallesi Çayır Caddesi'nde bulunan meyve sebze halinde meydana geldi. İddialara göre, Hüseyin G., aldığı alkolün etkisiyle pompalı tüfekle etrafa ateş etmeye başladı. İlk başta ne olduğunu anlayamayan hal işçileri, araçların arkasına saklandı. Pompalıdan saçmaların isabet ettiği 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hüseyin G., kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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