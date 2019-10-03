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  • 03.10.2019 22:24
  • Son Güncelleme: 03.10.2019 22:24

'da dere yatağında ceset bulundu

'nın İnegöl ilçesinde bir dere yatağında ceset bulundu. Ceset, incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Bursa'da dere yatağında ceset bulundu

Alınan bilgiye göre, Orhaniye Mahallesi'ndeki derede bir kişinin hareketsiz halde olduğunu görenler, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, kimliğinin Ergün Tirman olduğu tespit edilen kişinin, yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ceset, incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Tıp Kurumu morguna götürüldü.


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