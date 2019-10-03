Kaza, dün saat 18.26'da merkez Melikgazi ilçesi Tacettin Veli Mahallesi Etiler Sokak Bahar apartmanı önünde meydana geldi. Apartmanda sakinlerinden Rabia A., kardeşi Taha A. (15) ile babasına ait park halindeki traktörü çalıştırdı.
Kaza, dün saat 18.26'da merkez Melikgazi ilçesi Tacettin Veli Mahallesi Etiler Sokak Bahar apartmanı önünde meydana geldi. Apartmanda sakinlerinden Rabia A., kardeşi Taha A. (15) ile babasına ait park halindeki traktörü çalıştırdı.
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