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  • 03.10.2019 21:29
  • Son Güncelleme: 03.10.2019 21:29

'de genç kız, babasının traktörüyle iş yerine girdi

'de babasının traktörünü çalıştıran Rabia A. (20)  aracın kontrolünü kaybederek optik dükkânına daldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı anı İşyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



Kaza, dün saat 18.26'da merkez Melikgazi ilçesi Tacettin Veli Mahallesi Etiler Sokak Bahar apartmanı önünde meydana geldi. Apartmanda sakinlerinden Rabia A., kardeşi Taha A. (15) ile babasına ait park halindeki traktörü çalıştırdı.

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