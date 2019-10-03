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  • 03.10.2019 21:20
  • Son Güncelleme: 03.10.2019 21:20

Bahçelievler'de 6 ton kaçak içki ele geçirildi

Bahçelievler'de düzenlenen operasyonda, 6 ton kaçak içki geçirildi. İçki üretiminde kullanılan makineye el konulan operasyonda, 1 kişi de gözaltına alındı.



İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, kaçak ve sahte içki üretimi ile ilgili yapılan bir ihbar üzerine çalışma başlattı.

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