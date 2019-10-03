İstanbul Kağıthane'de, sürücü Yasin Çadırcı, hafriyat kamyonuyla yokuş aşağı inerken frenin tutmadığını fark etti. Araç bir evin duvarına çarparak durabildi. Aracın ön kısmı, evin yatak odasına girdi. Aracın girdiği odada bilgisayar başında olan Muhammed Seyit Kaplan, olayın ardından şok geçirdi. Sürücü Çadırcı ve evin içindeki Kaplan'ın, kazadan şans eseri yara almadan kurtulması herkesi sevindirdi.
Kaplan, "Bilgisayarımın başında oturuyordum. Kamyon bir anda içeri girdi ve ben ilk başta deprem oluyor zannettim" dedi.
Kaplan, "Bilgisayarımın başında oturuyordum. Kamyon bir anda içeri girdi ve ben ilk başta deprem oluyor zannettim" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.