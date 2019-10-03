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'de freni tutmayan kamyon evin duvarına çarpıp yatak odasına girdi

'de, freni tutmayan kamyon, bir evin duvarına çarpıp yatak odasına girdi. Bu sırada bilgisayar başında çalışan Muhammet Seyid Kaplan, şans eseri ölümü teğet geçti.

Kamyon'ev!'
İstanbul 'de, sürücü Yasin Çadırcı, hafriyat kamyonuyla yokuş aşağı inerken frenin tutmadığını fark etti. Araç bir evin duvarına çarparak durabildi. ön kısmı, evin yatak odasına girdi. Aracın girdiği odada bilgisayar başında olan Muhammed Seyit Kaplan, olayın ardından şok geçirdi. Sürücü ve evin içindeki Kaplan'ın, kazadan şans eseri yara almadan kurtulması herkesi sevindirdi.



Kaplan, "Bilgisayarımın başında oturuyordum. Kamyon bir anda içeri girdi ve ben ilk başta deprem oluyor zannettim" dedi.




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