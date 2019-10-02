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  • 03.10.2019 01:49
  • Son Güncelleme: 03.10.2019 01:49

12 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı

'de 12 ayrı suçtan 10 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve 4 aydır aranan Nuri Ç. (27) polis tarafından yakalandı.

12 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık', 'tehdit', 'konut dokunulmazlığı', 'kullanmak için uyuşturucu bulundurmak', 'bıçak ve ruhsatsız silah taşımak' gibi suçlardan kesinleşmiş 10 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve 4 aydır aranan Nuri Ç.'nin (27) kaldığı evi belirledi.

Eve yapılan baskın sırasında Nuri Ç., 2'nci katın penceresinden atlayarak kaçtı. Nuri Ç., polisin kovalaması sonucu Fevzioğlu mahallesinde yakalandı. Şüpheli, Aranan Şahıslar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

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