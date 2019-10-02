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  • 03.10.2019 04:47
  • Son Güncelleme: 03.10.2019 04:47

Yer: ... Evinin balkonunda otururken silahlı saldırıya uğradı

'nın Seyhan ilçesine bağlı 'ndeki evinin balkonunda oturan Ç'ye yoldan geçen ve plakası öğrenilemeyen araçtan av tüfeğiyle ateş açıldı. Açılan ateşte Ferhat Ç. vücuduna isabet eden saçmalar nedeniyle ağır yaralandı.

Balkonda otururken silahlı saldırıya uğradı

'da evinin balkonunda otururken yoldan geçen bir araçtan üzerine ateş açılan kişi ağır yaralandı.

Merkez Seyhan ilçesi 'ndeki evinin balkonunda oturan Ç'ye yoldan geçen ve plakası öğrenilemeyen araçtan av tüfeğiyle ateş açıldı.

Açılan ateşte Ferhat Ç. vücuduna isabet eden saçmalar nedeniyle ağır yaralandı. Özel bir hastaneye götürülen Ferhat Ç, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, olayı gerçekleştiren şüphelileri bulmak için geniş çaplı araştırma başlattı.

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