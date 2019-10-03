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  • 03.10.2019 23:36
  • Son Güncelleme: 03.10.2019 23:36

'da orman ı!

'nın Gürsu ilçesinde ormanlık alanda çıkan 21 araç, 1 dozer ve 75 personelle yapılan 4 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.

Bursa'da orman yangını!

'nın Gürsu ilçesinde ormanlık alanda çıkan itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Gürsu ilçesine bağlı kırsal Kazıklı Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevler, 21 araç, 1 dozer ve 75 personelle yapılan 4 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

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