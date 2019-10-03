4 milyon 625 bin liralık ikramiyenin geçen hafta yapılan çekilişte devretmesinin ardından 3 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları merak konusu oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından bugün saat 21.15'te yapılan çekilişlerin ardından Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Peki, çekilişlere göre kazanan numaralar hangileri? İşte haftanın sonuçları...

3 EKİM SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto sonucu: 3 - 14 - 18 - 34 - 46 - 47