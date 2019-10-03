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  • Son Güncelleme: 04.10.2019 00:08

MPİ 3 Ekim açıklandı! 4 milyon 625 bin liralık ikramiye bu hafta...

26 Ağustos Perşembe günü yapılan çekilişlerde 4 milyon 625 bin liralık ikramiye 2. kez bu haftaya devretti. 3 Ekim Perşembe bayilerden oynayanlar çekiliş sonuçlarını beklemeye başladı. Her hafta perşembe günü saat 21.15'te çekilen Süper Loto sonuçları için heyecan sona erdi. Peki, kazanan numaralar hangileri oldu? İşte MPİ 3 Ekim ...

3 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

4 milyon 625 bin liralık ikramiyenin geçen hafta yapılan çekilişte devretmesinin ardından 3 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları merak konusu oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından bugün saat 21.15'te yapılan çekilişlerin ardından Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Peki, çekilişlere göre kazanan numaralar hangileri? İşte haftanın sonuçları...

3 EKİM SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto sonucu: 3 - 14 - 18 - 34 - 46 - 47

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