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‘Boğaz’a rakip Körfez

İzmit ​Körfezi'nin yalıları, 'ndaki yalılarla yarıştı. Körfez çevresinde, 1800'lü yıllardan bu yana yapılan 100'ün üzerinde yalının bulunduğu açıklandı. Yalılardan bazıları satışa çıkarıldı.

‘Boğaz’a rakip Körfez
İzmit Körfezi'nin yalıları, 'ndaki yalılarla yarıştı. Körfez çevresinde, 1800'lü yıllardan bu yana yapılan 100'ün üzerinde yalının bulunduğu açıklandı. Yalılardan bazıları satışa çıkarıldı. Yalı fiyatları ise büyüklüklerine göre 1 milyon liradan başlayıp, 25 milyon liraya kadar ulaştı.

Yalılar arasında en pahalısı ise 25 milyon lira değerindeki Şirinyalı Mahallesi'nde bulunan Modern Yalı'ydı.


İzmit Körfezi'nin yalıları, Boğaz'daki yalılara rakip oldu. Satış fiyatları 25 milyon lirayı buldu.

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