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  • 03.10.2019 21:06
  • Son Güncelleme: 03.10.2019 21:06

’da yakalanan 'lı terörist tutuklandı

’da yakalanarak adliyeye sevk edilen terör örgütü üyesi 1 kişi çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa’da yakalanan DEAŞ'lı terörist tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, F.A. isimli terör örgütü üyesi şahsın il merkezinde olduğu bilgisine ulaştı.

Yapılan operasyonla gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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