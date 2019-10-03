172 yıllık bina sağlam 40 yıllık bina hasarlı!

İstanbul'da 26 Eylül'de yaşanan 5.8 şiddetindeki sarsıntının etkileri geçmedi. Depremin ardından binaların güvenliği bir kez daha tartışma konusu haline geldi. Ancak ortaya çıkan tablo iç açıcı değildi! 5.8'lik depremin ardından İstanbul genelindeki 29 okulda hasar tespit edildi. Söz konusu okullarda eğitim gören öğrenciler de bir süreliğine başka okullara nakledildi. Hasar tespit edilen okullardan biri de Üsküdar'daki Burhan Felek Anadolu Lisesi'ydi.
TARİHİ BİNALAR TAŞ GİBİ
Depremin ardından 40 yıl önce inşa edilen okul binasında hafif hasar tespit edildi. Burhan Felek Anadolu Lisesi öğrencilerinin bir kısmı aynı bahçede bulunan ve hasarsız olan 172 yıllık tarihi binaya, 12. sınıflar ise daha önce Paşakapısı Adliyesi olarak kullanılan 88 yıllık Aziz Mahmud Hüdayi Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne taşınarak eğitim öğretime devam etti.
172 yıllık binanın sağlam, 40 yıllık binanın ise çürük çıkması herkesi şaşırttı. Bazı veliler, "Depremde hafif hasar oluşan ve boşaltılan okulu yapanlar utansın" dedi.
TARİHİ BİNALAR TAŞ GİBİ
Depremin ardından 40 yıl önce inşa edilen okul binasında hafif hasar tespit edildi. Burhan Felek Anadolu Lisesi öğrencilerinin bir kısmı aynı bahçede bulunan ve hasarsız olan 172 yıllık tarihi binaya, 12. sınıflar ise daha önce Paşakapısı Adliyesi olarak kullanılan 88 yıllık Aziz Mahmud Hüdayi Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne taşınarak eğitim öğretime devam etti.
172 yıllık binanın sağlam, 40 yıllık binanın ise çürük çıkması herkesi şaşırttı. Bazı veliler, "Depremde hafif hasar oluşan ve boşaltılan okulu yapanlar utansın" dedi.
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