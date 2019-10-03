Anne ve babasını siyanürle öldürmüştü, dehşeti soğukkanlılıkla anlattı: Babamı sevmezdim.

Siyanürle anne ve babasını katleden sanığın ifadesi kan dondurdu. Olay Mayıs ayında İzmir'de meydana geldi. Mahmut Can Kalkan (21), annesi Fatma Kalkan (39) ve babası Mehmet Kalkan'ı siyanürle öldürdü. Dün ise hakim karşısına çıktı. Kalkan, "Siyanürden birer tatlı kaşığı bardak suyun içine koydum. Babama, anneme ve Emir Can'a verdim. Annemi seviyorum ama babamı daha az seviyorum. Annem ve babam içerken kardeşim içmedi. Olay anında kırmızı gözlü de oradaydı" dedi. Duruşma ertelendi.
VALİYİ EZİYORDU
Bilecik'te düzenlenen "Yaya Geçidi Nöbeti" etkinliğine katılan Vali Bilal Şentürk, karşıdan karşıya geçmek istedi. Bu sırada hızla gelen bir araç az kalsın valiye çarpacaktı. Şentürk, sürücüyü "Yayalara yol ver" diye uyardı.
ÇOCUK OYUNCAĞI DEĞİL!
Tepki çeken fotoğrafın sırrı çözüldü. Silahın oyuncak olduğu belirlendi. İstanbul Bağcılar'da araç seyir halindeyken bir kişinin camdan dışarıya sarkıttığı silah paniğe neden oldu. O anlar sosyal medyada paylaşılodı. Bunun üzerine emniyet güçleri harekete geçti. Sürücünün İdris A. olduğu tespit edildi. Şüpheli ifadesinde, oğlunun oyuncak silahı camdan dışarı çıkardığını belirtti. İdris A. adli işlem yapılarak savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
ADİLE'NİN SIR SONU
Konya Seydişehir'de Adile Güler (22) adlı kız, henüz belirlenemeyen bir nedenle apartmanın 3. katından zemine düştü. Olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güler, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, şüpheli ölüm üzerine soruşturma başlattı.
VALİYİ EZİYORDU
Bilecik'te düzenlenen "Yaya Geçidi Nöbeti" etkinliğine katılan Vali Bilal Şentürk, karşıdan karşıya geçmek istedi. Bu sırada hızla gelen bir araç az kalsın valiye çarpacaktı. Şentürk, sürücüyü "Yayalara yol ver" diye uyardı.
ÇOCUK OYUNCAĞI DEĞİL!
Tepki çeken fotoğrafın sırrı çözüldü. Silahın oyuncak olduğu belirlendi. İstanbul Bağcılar'da araç seyir halindeyken bir kişinin camdan dışarıya sarkıttığı silah paniğe neden oldu. O anlar sosyal medyada paylaşılodı. Bunun üzerine emniyet güçleri harekete geçti. Sürücünün İdris A. olduğu tespit edildi. Şüpheli ifadesinde, oğlunun oyuncak silahı camdan dışarı çıkardığını belirtti. İdris A. adli işlem yapılarak savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
ADİLE'NİN SIR SONU
Konya Seydişehir'de Adile Güler (22) adlı kız, henüz belirlenemeyen bir nedenle apartmanın 3. katından zemine düştü. Olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güler, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, şüpheli ölüm üzerine soruşturma başlattı.
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