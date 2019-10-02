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  • Son Güncelleme: 03.10.2019 07:13

'den son dakika kuvvetli rüzgar uyarısı! 3 Ekim 2019

Son dakika tahminleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yayınlanan tahminlerde Marmara'nın batısı ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar eseceği yönünde uyarı yapıldı. İşte 3 Ekim 2019 Perşembe Türkiye geneli hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile gece saatlerinde Edirne çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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