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davasız düşürülemez

Takvim Gazetesi yazarı bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

Nafaka davasız düşürülemez
Eşimden anlaşmalı boşandım. Yaptığımız protokolde bin lira nafakada anlaştık. Şimdi ise 'Durumum kötü, 500 lira vereyim' diyor. Bu konuda ne yapabilirim?
Boşanma veya davalarından sonra verilmiş olan nafakaya ilişkin hükümlerin kesin hüküm niteliği yoktur. Taraflar her zaman hayat standartlarındaki düşüş, ihtiyaçlarının değişmesi vb. durumları gerekçe göstererek nafakanın azaltılmasını veya artırılmasını talep edebilir. Fakat dava açılıp hüküm verilene kadar, mevcut nafaka aynı şekilde devam eder. nafaka ödeme yükümlülüğünden dava açmadan kurtulamaz veya nafakayı düşüremez. Eşiniz aleyhine ödemediği ve eksik ödediği nafakalar için icra takibinde bulunabilir, maaş haczi yolu ile alacağınızı tahsil edebilirsiniz.

SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN /

hukuk@takvim.com.tr

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