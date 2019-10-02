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  • 02.10.2019 21:06
  • Son Güncelleme: 02.10.2019 21:43

MPİ 2 Ekim belli oldu! Geçen 875 bin liralık ikramiye İstanbul'a gitmişti

25 Eylül Çarşamba günü yapılan çekilişlerin 875 bin 851 liralık ikramiyeyi İstanbul Fatih'teki bir talihli kazandı. Bu hafta bayilerden Şans Topu oynayan binlerce kişi mpi.gov.tr'den açıklanacak sonuçları beklemeye başladı. Sonuçlar Milli Piyango İdaresi tarafından mpi.gov.tr'den açıklandı. Peki, yapılan çekilişlerin ardından hangi numaralar ikramiye kazandı? İşte MPİ 2 Ekim ...

2 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu!

Şans Topu oynayanlar çekiliş sonuçları öğrenmek için sabırsızlanıyor. İkramiyeyi kazanmak isteyen pek çok kişi sonuçları yakından takip ediyor. 2 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları için geri sayım son buldu. Peki, 2 Ekim tarihinde yapılan çekilişlere göre Şans Topu'nda hangi numaralar ikramiyeyi kazandı? İşte binlerce kişinin beklediği 25 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçları...

2 EKİM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şans Topu sonucu: 5 - 15 - 29 - 31 - 33 ve +8

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