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  • 02.10.2019 21:45
  • Son Güncelleme: 02.10.2019 21:45

'de 124 düzensiz yakalandı

'in Ayvalık ilçesinde 124 düzensiz yakalandı. Araçta yapılan kontrollerde , 8 , 2 Angola, 1 Kamerun ve 2 Cezayir uyruklu 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir'de 124 düzensiz göçmen yakalandı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tuzla Mahallesi'nde şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. İhtara uymayarak kaçan araç bir süre sonra kovalamaca sonucu durduruldu.

Araçta yapılan kontrollerde , 8 , 2 Angola, 1 Kamerun ve 2 Cezayir uyruklu 31 düzensiz yakalandı.

Altınova Mahallesi Madra Çayı mevkisinde Komutanlığı ve İvrindi Komando Bölük Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 59 Suriye uyruklu düzensiz göçmenin, Küçükköy Mahallesi Fener Altı bölgesinde ise uyruklu 34 düzensiz göçmenin yakalandığı belirtildi.



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