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  • 02.10.2019 21:08
  • Son Güncelleme: 02.10.2019 21:08

’da şüpheli ölüm! 3. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

’nın Seydişehir ilçesinde bir apartmanın 3. katından düşen kadın hayatını kaybetti. Adile Güler'in cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Konya’da şüpheli ölüm

Alınan bilgiye göre, Adile Güler (22), Kızılcalar Mahallesi İncesu yolundaki apartmanın 3. katından henüz belirlenemeyen bir nedenle beton zemine düştü.




Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güler, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Güler'in cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.


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