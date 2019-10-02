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  • 02.10.2019 21:22
  • Son Güncelleme: 02.10.2019 21:22

'de 34 düzensiz yakalandı

'in Urla ilçesinde yasa dışı yollarla 'a geçme hazırlığındaki 34 düzensiz yakalandı, organizatör olduğu iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

İzmir'de 34 düzensiz göçmen yakalandı

'in Urla ilçesi Kuşçular Mahallesi Azmak mevkisinde devriye görevi yürüten İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, şüpheli gördükleri bir minibüsü durdurdu.

S.Y. (31) yönetimindeki 35 DIY 09 plakalı minibüste, Ö.D. (33) ile 2 Filistin ve 32 Suriye uyruklu düzensiz yakalandı.

Göçmenler, İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Yasa dışı geçişleri organize ettiği iddiasıyla gözaltına alınan S.Y. ve Ö.D, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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