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  • Son Güncelleme: 02.10.2019 21:57

2 Ekim MPİ açıklandı! Bu hafta hangi numaralar ikramiye kazandı?

oynayan binlerce kişi çekilişleri büyük bir heyecanla bekliyordu. Geçen hafta yapılan çekilişte 3. kez 5 milyon 285 bin liralık ikramiye bu haftaya devretti. Bu akşam saat 21.45'te yapılan çekilişlerin hemen ardından heyecanla beklenen 3 Ekim belli oldu. Bu hafta kazanan numaraları mpi.gov.tr'den açıklandı. Peki, haftanın kazanan numaraları hangileri? İşte 3 Ekim ...

2 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

Cumartesi günü yapılan çekilişte 5 milyon 285 bin liralık ikramiye bugüne devretti. Noter huzurunda çekilişi yapılan Sayısal Loto'da gözler 5 milyonluk ikramiyenin devrinin ardından haftanın sonuçlarına çevrildi. Bu nedenle Sayısal Loto oynayan vatandaşlar heyecanla sonuçları bekliyor. Peki, bu hafta hangi numaralar ikramiye kazandı? İşte haftanın kazanan numaraları...

2 EKİM SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto sonucu: 16 - 17 - 31 - 33 - 34 - 42

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