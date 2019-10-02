Cumartesi günü yapılan çekilişte 5 milyon 285 bin liralık ikramiye bugüne devretti. Noter huzurunda çekilişi yapılan Sayısal Loto'da gözler 5 milyonluk ikramiyenin devrinin ardından haftanın sonuçlarına çevrildi. Bu nedenle Sayısal Loto oynayan vatandaşlar heyecanla sonuçları bekliyor. Peki, bu hafta hangi numaralar ikramiye kazandı? İşte haftanın kazanan numaraları...
2 EKİM SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Sayısal Loto sonucu: 16 - 17 - 31 - 33 - 34 - 42
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