Cumartesi günü yapılan çekilişte 5 milyon 285 bin liralık ikramiye bugüne devretti. Noter huzurunda çekilişi yapılan Sayısal Loto'da gözler 5 milyonluk ikramiyenin devrinin ardından haftanın sonuçlarına çevrildi. Bu nedenle Sayısal Loto oynayan vatandaşlar heyecanla sonuçları bekliyor. Peki, bu hafta hangi numaralar ikramiye kazandı? İşte haftanın kazanan numaraları...

2 EKİM SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto sonucu: 16 - 17 - 31 - 33 - 34 - 42