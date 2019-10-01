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Yer: ​ ... evde ders verdi, ilk olarak 'nı öğretti

’da görevli öğretmen Alime evde ders verdi. İlk önce ’nı okumayı öğretti. , "Her yer vatan" dedi. Ülkenin en doğusuna gitti. Evinden çıkamayan 'ya her gün ders verdi. Önce marşımızı öğretti. "Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak" diyen İsmail'in gururu görülmeye değerdi.

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