Hakkari Yüksekova'da görevli öğretmen Alime engelli öğrencisine evde ders verdi. İlk önce İstiklal Marşı'nı okumayı öğretti.
Alime Taşçı, "Her yer vatan" dedi. Ülkenin en doğusuna gitti. Evinden çıkamayan İsmail Nişo'ya her gün ders verdi. Önce marşımızı öğretti. "Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak" diyen İsmail'in gururu görülmeye değerdi.
Alime Taşçı, "Her yer vatan" dedi. Ülkenin en doğusuna gitti. Evinden çıkamayan İsmail Nişo'ya her gün ders verdi. Önce marşımızı öğretti. "Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak" diyen İsmail'in gururu görülmeye değerdi.
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